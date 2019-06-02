Внутренний аудит Тартуского университета раскрыл множество коррупционных и некомпетентных сделок

Как самый большой нарушитель по иронии записан тогдашний директор юридического факультета Пеэп Прукс. "Да, действительно формально-юридически речь шла о конфликтной сделке", — согласился Прукс. С ним были связаны коррупционные сделки на сумму около 30 000 евро. А именно, Прукс, будучи директором, подписывал счета паевого товарищества Juura и целевого учреждения Iuridicum. "На самом деле, от обеих сделок выгоды я не получил и речь шла об обычной работе", — отметил Прукс.

Целевое учреждение Iuridicum, по утверждению Прукса, оплачивает первокурсникам юридического факультета подписки на юридический журнал Juridica, что бы студенты могли войти в курс темы. "Целевое учреждение существует около 20 лет, и все это время я там во главе. Когда же я стал директором, то действительно возник конфликт интересов, который после аудита мы разрешили тем, что счета стал подписывать декан социальной сферы Рауль Эаметс", — пояснил Прукс.

Если целевое учреждение и формально таково, что оттуда не получают прибыль, то из паевого товарищества получают. Но Прукс утверждал, что OÜ Juura тоже держит доходы-расходы на нуле и прибыли он оттуда не получал. "OÜ Juura занимается изданием юридических изданий, которые предназначены для студентов", — сказал он. Теперь счета этого паевого товарищества тоже подписывает Эаметс. Прукс добавил, что когда конфликт интересов обнаружился, он извинился перед руководством факультета и объяснил ситуацию. "Поскольку речь идет только о формально-юридической ситуации, выгоды я не получал, то дело разрешено".

Прукс больше конфликтных сделок не совершает, но дела обстоят так не со всеми другими совершавшими коррупционные сделки работниками. Помимо случая Прукса, аудиторы нашли еще 34 конфликтных сделки более чем на 20 000 евро.

В аудит вписали рекомендации, как университет может избежать коррупционных ситуаций в дальнейшем. Некоторым из них последовали, например, в декабре прошлого года состоялся открытый семинар на тему конфликта интересов для ректората и руководителей подразделений. Помимо этого, проходят также курсы на тему коррупции, через каждые пару лет. Летом прошлого года во внутренней и внешней сети университета составили инструкцию, как распознать возможный конфликт интересов.

Все-таки университет не создал на своей домашней странице рубрику, где можно было бы называть те ситуации, когда у работников нет возможности избежать конфликта интересов. Например, когда подходящую услугу предлагает только одно предприятие, с которым связан кто-то со стороны университета.

"Университет еще не успел открыть эту рубрику на своей домашней странице. Мы хотим, чтобы обзор был всеобъемлющий и рассматривал наших работников на равных основаниях, а не содержал отдельные примеры", — пояснила руководитель по коммуникации университета Кристина Курм.

Тартуский университет конкретно не сформулировал, кто является работниками с коррупционным риском. "Мы исходим из того, что все лица должны исполнять законы Эстонской Республики. Поэтому мы не указываем это отдельно в трудовом договоре. Общий пункт в трудовых договорах таков: "В не прописанных в данном трудовом договоре вопросах обе стороны руководствуются правовыми актами, административными актами Эстонской Республики, а также трудовым распорядком Тартуского университета и другими введенными работодателем правовыми актами", — отметила Курм.

В Тартуском университете около 1000 работников, которые имеют право распоряжаться деньгами.