Внук недоумевает: юридическое бюро продало картины бабушки в счет покрытия долгов третьего лица

Бабушка Каймара Лайва (24) Майе Лайва (73) всю жизнь проработала поваром, а качестве хобби рисовала. ”Она хотела стать художником, но уже в молодости пошла работать поваром, чтобы прокормить большую семью”, — рассказывает Каймар, который первые пять лет своей жизни рос с бабушкой.

По словам внука, сейчас бабушка получает минимально возможную пенсию, поскольку трудовой стаж советского периода почему-то не учли. Кроме того, и после распада СССР бабушка работала мало, поскольку помогала дочери растить сына, да и дохода мужа хватало. Сейчас бабушка разведена и живет в социальном доме, поскольку снять квартиру с такой маленькой пенсией просто невозможно.

Осенью Майе решила отнести 18 картин собственного авторства в галерею Kratt Art на Валликраави, 2 в Тарту. Как говорит Каймар, бабушка хотела немного заработать, чтобы купить новые принадлежности для рисования. ”Сейчас большую часть картин она рисует на кусках картона”, — отмечает молодой человек.

Владелица галереи художница Меэли Меднис решила взять картины. Они устно договорились, что картины останутся в галерее, и может, кто-то заметит их и купит. Но через какое-то время у Меднис возникли экономические трудности и она несколько месяцев не платила аренду. По словам члена правления MSI Grupp, у которой Мединис арендовала помещение под галерею, Мати Иваска, договор об аренде с Kratt Art OÜ был расторгнут 6 ноября.

Юридическое бюро Lexar дало Меднис полтора месяца на погашение задолженности, но женщина проигнорировала требование. По заверению бюро, женщина не сообщала им, что картины принадлежат кому-то другому.

Каймар говорит, что Меднис сообщила о происходящем бабушке, но слишком поздно. Когда та пошла за картинами, галерея была уже закрыта. 25 декабря на платформе Osta.ee было выставлено на продажу около сотни картин из галереи, а к 4 января было продано 44, в том числе восемь картин Майе Лайва. Второго аукциона юридическое бюро проводить не стало, поскольку, как выяснилось, рыночная стоимость у товара оказалось небольшой с учетом расходов на продажу. Непроданные вещи остались в помещении галереи и их вернули Меднис. Таким образом на прошлой неделе Майе Лайва получила обратно 10 картин из 18.