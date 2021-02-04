Внук недоумевает: юридическое бюро продало картины бабушки в счет покрытия долгов третьего лица
Пожилая женщина с крошечной пенсией доверила свои полотна галерее в надежде подзаработать, но потеряла половину картин, пишет Eesti Päevaleht.
Пожилая женщина с крошечной пенсией доверила свои полотна галерее в надежде подзаработать, но потеряла половину картин, пишет Eesti Päevaleht.
Бабушка Каймара Лайва (24) Майе Лайва (73) всю жизнь проработала поваром, а качестве хобби рисовала. ”Она хотела стать художником, но уже в молодости пошла работать поваром, чтобы прокормить большую семью”, — рассказывает Каймар, который первые пять лет своей жизни рос с бабушкой.
По словам внука, сейчас бабушка получает минимально возможную пенсию, поскольку трудовой стаж советского периода почему-то не учли. Кроме того, и после распада СССР бабушка работала мало, поскольку помогала дочери растить сына, да и дохода мужа хватало. Сейчас бабушка разведена и живет в социальном доме, поскольку снять квартиру с такой маленькой пенсией просто невозможно.
Осенью Майе решила отнести 18 картин собственного авторства в галерею Kratt Art на Валликраави, 2 в Тарту. Как говорит Каймар, бабушка хотела немного заработать, чтобы купить новые принадлежности для рисования. ”Сейчас большую часть картин она рисует на кусках картона”, — отмечает молодой человек.
Владелица галереи художница Меэли Меднис решила взять картины. Они устно договорились, что картины останутся в галерее, и может, кто-то заметит их и купит. Но через какое-то время у Меднис возникли экономические трудности и она несколько месяцев не платила аренду. По словам члена правления MSI Grupp, у которой Мединис арендовала помещение под галерею, Мати Иваска, договор об аренде с Kratt Art OÜ был расторгнут 6 ноября.
Юридическое бюро Lexar дало Меднис полтора месяца на погашение задолженности, но женщина проигнорировала требование. По заверению бюро, женщина не сообщала им, что картины принадлежат кому-то другому.
Каймар говорит, что Меднис сообщила о происходящем бабушке, но слишком поздно. Когда та пошла за картинами, галерея была уже закрыта. 25 декабря на платформе Osta.ee было выставлено на продажу около сотни картин из галереи, а к 4 января было продано 44, в том числе восемь картин Майе Лайва. Второго аукциона юридическое бюро проводить не стало, поскольку, как выяснилось, рыночная стоимость у товара оказалось небольшой с учетом расходов на продажу. Непроданные вещи остались в помещении галереи и их вернули Меднис. Таким образом на прошлой неделе Майе Лайва получила обратно 10 картин из 18.
Как пояснила сама Меднис, коронакризис нанес сильный удар по ее бизнесу. ”Людям было рекомендовано не посещать галерею. Проходимость упала и все застопорилась”, — сказала художница. Почему она не отреагировала на предупреждение юристов? Потом что были более важные проблемы, требующие более оперативного вмешательства.
Каймар считает, что с бабушкой обошлись несправедливо. По его мнению, бюро должно было проверить, кому принадлежат картины, прежде чем выставлять их на продажу. Член правления Lexar Ханнес Кинк с ним не согласен. Он говорит, что арендодатель не может предполагать, что вещи в галерее принадлежат кому-то другому. Кроме того, даже в обязательственно-правовом законе сказано, что если арендатор не знает, что вещи принадлежит третьему лицу, то он и не может этого предполагать, а следовательно имеет право их закладывать или продавать по праву залога. ”Если у вас есть велосипед, то я предполагаю, что это ваш велосипед”, — приводит юрист пример. Что касается подписи на картинах, то они определяют лишь авторство, а не право собственности. ”Внук Вйиральта же не может прийти и потребовать себе картину Вийральта с моей стены”, — говорит он. Этичен ли действующий порядок, это уже, по словам Кинга, вопрос философский.
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