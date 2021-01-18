Внимательный человек помог полиции задержать в Ласнамяэ нетрезвого водителя

"Внимательный человек позвонил сегодня после полудня на номер Центра тревоги 112 и сообщил о возможном нетрезвом водителе. Полиция задержала нетрезвого водителя, 51-летнего мужчину, на улице Лийкури и доставила его в арестный дом, а его автомобиль VW был отбуксирован на парковочную площадку полиции", — сказал руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Юхан Евонен.

Все обстоятельства происшествия будут выяснены в ходе уголовного делопроизводства.

"Благодарим горожанина, который помог быстро задержать опасного водителя, — сказал подполковник полиции Евонен. — Если вы подозреваете, что за рулем автомобиля может быть нетрезвый человек, всегда просим сообщать об этом на 112, этим вы помогаете сделать дороги нашего города безопаснее".

В прошлом году в ДТП, произошедших по вине нетрезвых водителей, погибло 12 человек, пострадало 146 человек. В 2020 году полицейские Ида-Харьюского отделения полиции задержали 818 нетрезвых водителей, из них 385 находились в уголовно наказуемом опьянении, в том числе 54 - в наркоопьянении.