23.09.2019, 08:05

Вниманию водителей: в какое время суток нужно быть на эстонских дорогах особенно осторожным!


rus.delfi.ee
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Вниманию водителей: в какое время суток нужно быть на эстонских дорогах особенно осторожным!
Rebane Tallinnas.Foto: Sven Arbet

В последние годы на шоссейных дорогах Эстонии происходило всё больше несчастных случаев, связанных с лесными животными — так выяснилось из проведенного со стороны If Kindlustus анализа. Чаще всего в дорожно-транспортные происшествия попадают косули, зайцы и лоси.

По словам руководителя группы по рассмотрению ущербов, связанных с транспортными средствами If Kindlustus Мартина Кукка, за последний год страховая компания зарегистрировала 1023 наезда на животное, за год количество наездов возросло на 12%.

„Мы могли бы уже предположить, что чем дальше идет время, тем лучше мы сможем держать лесных животных подальше от дорог, но, увы, это не так. Если взять в рассчет то, что почти 72% несчастных случаев происходит с косулями, то мы всё же говорим о серьёзных авариях, в которых пострадавшими оказываются как животные, водители автомобилей, так и попутчики. К сожалению, довольно обычным является то, что подобное происшествие заканчивается смертью животного, но в то же время и водители, и попутчики получали серьёзные повреждения или даже теряли жизнь”, — пояснил Кукк.

Если чаще всего в дорожно-транспортные происшествия попадают косули, то на втором месте в этом печальном списке находятся зайцы (6,5% несчастных случаев) и на третьем месте — лоси (6,4% несчастных случаев). При несчастных случаях с зайцами опасность для людей и автомобилей меньше, в то время как столкновения с лосями влекут за собой обычно самые тяжёлые последствия — больше всего вреда здоровью и угрозы жизни людей. Ущерб автомобилям в таком случае также достигает в среднем 4500 евро, иногда даже 30-40 тысяч евро.

За происшествиями, связанными с косулями, зайцами и лосями, следуют происшествия с лисами, енотами и кабанами. Частота этих происшествий составляет из всех несчастных случаев, связанных с животными, скорее пару процентов.

Самым опасным временем является вечернее

С лесными животными больше всего несчастных случаев происходит в вечернее время, меньше всего — в полдень.

Больше всего несчастных случаев происходило в промежутке с 17.00 до 19.00 (16,1%) и с 21.00 до 23.00 (15%). Меньше всего несчастных случаев происходило в полдень в промежутке с 12.00 до 14.00 (2,2%).

„Поэтому стоит быть особенно внимательными в вечернее время”, — подчёркивает Мартин Кукк. „Важно соблюдать скоростной режим и дорожные знаки. Зачастую при подобных происшествиях действует правило, что чем больше скорость автомобиля и чем больше животное, попавшее в происшествие, тем опаснее последствия как для пассажиров, так и для водителей.”

Что делать при наезде на лесное животное?

„Если в происшествии пострадали люди, нужно незамедлительно сообщить о случившемся по телефону центра тревоги 112. О пострадавшем или скончавшемся животном необходимо проинформировать и Инспекцию окружающей среды по их дежурному номеру телефона 1313. После этого следует позвонить в свою страховую компанию, где Вас сориентируют при регистрации происшествия. При необходимости организуем транспорт для пассажиров и услугу буксировки автомобиля”, — добавил Кукк.

За последний год If Kindlustus возместил возникшие вследствие наездов на животных ущербы по здоровью и повреждения транспортным средствам на сумму порядка 2,3 миллиона евро.

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