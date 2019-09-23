Вниманию водителей: в какое время суток нужно быть на эстонских дорогах особенно осторожным!

По словам руководителя группы по рассмотрению ущербов, связанных с транспортными средствами If Kindlustus Мартина Кукка, за последний год страховая компания зарегистрировала 1023 наезда на животное, за год количество наездов возросло на 12%.

„Мы могли бы уже предположить, что чем дальше идет время, тем лучше мы сможем держать лесных животных подальше от дорог, но, увы, это не так. Если взять в рассчет то, что почти 72% несчастных случаев происходит с косулями, то мы всё же говорим о серьёзных авариях, в которых пострадавшими оказываются как животные, водители автомобилей, так и попутчики. К сожалению, довольно обычным является то, что подобное происшествие заканчивается смертью животного, но в то же время и водители, и попутчики получали серьёзные повреждения или даже теряли жизнь”, — пояснил Кукк.

Если чаще всего в дорожно-транспортные происшествия попадают косули, то на втором месте в этом печальном списке находятся зайцы (6,5% несчастных случаев) и на третьем месте — лоси (6,4% несчастных случаев). При несчастных случаях с зайцами опасность для людей и автомобилей меньше, в то время как столкновения с лосями влекут за собой обычно самые тяжёлые последствия — больше всего вреда здоровью и угрозы жизни людей. Ущерб автомобилям в таком случае также достигает в среднем 4500 евро, иногда даже 30-40 тысяч евро.

За происшествиями, связанными с косулями, зайцами и лосями, следуют происшествия с лисами, енотами и кабанами. Частота этих происшествий составляет из всех несчастных случаев, связанных с животными, скорее пару процентов.

Самым опасным временем является вечернее