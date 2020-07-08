Вниманию водителей: в четверг движение на участке Пярнуского шоссе перекроют на несколько дней
С четверга, 9 июля, по воскресенье, 12 июля, будет временно закрыт для движения отрезок Пярнуского шоссе от Туру платс до улицы Раудтеэ.
С четверга, 9 июля, по воскресенье, 12 июля, будет временно закрыт для движения отрезок Пярнуского шоссе от Туру платс до улицы Раудтеэ.
На отрезке будет закрыт перекресток Пярнуского шоссе и улицы Идакааре и пересечение улицы Николая фон Глена с Пярну мнт. На перекрестке улицы Раудтеэ и Пярнуского шоссе, по возможности, будет обеспечен двусторонний проезд по железнодорожному переезду и движение по улице Рахумяэ.
Движение будет регулироваться в промежутке с 6:30 до 21:30. Будет обеспечен проезд общественного транспорта, за исключением автобусов линии номер 23 – в воскресенье, 12 июля, они будут направлены в объезд по Сыпрусе пст.
В ходе восстановительного ремонта будут приведены в порядок тротуары, обновлено асфальтобетонное покрытие улицы Идакааре и встречающиеся на этом отрезке колодцы.
Участников дорожного движения просят считаться с ограничениями. Дополнительная информация: https://opinfo.tallinn.ee/menetlus/57786?objekt_id=143034.
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