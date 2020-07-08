Вниманию водителей: в четверг движение на участке Пярнуского шоссе перекроют на несколько дней

На отрезке будет закрыт перекресток Пярнуского шоссе и улицы Идакааре и пересечение улицы Николая фон Глена с Пярну мнт. На перекрестке улицы Раудтеэ и Пярнуского шоссе, по возможности, будет обеспечен двусторонний проезд по железнодорожному переезду и движение по улице Рахумяэ.

Движение будет регулироваться в промежутке с 6:30 до 21:30. Будет обеспечен проезд общественного транспорта, за исключением автобусов линии номер 23 – в воскресенье, 12 июля, они будут направлены в объезд по Сыпрусе пст.

В ходе восстановительного ремонта будут приведены в порядок тротуары, обновлено асфальтобетонное покрытие улицы Идакааре и встречающиеся на этом отрезке колодцы.

Участников дорожного движения просят считаться с ограничениями. Дополнительная информация: https://opinfo.tallinn.ee/menetlus/57786?objekt_id=143034.