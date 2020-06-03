Вниманию водителей: с четверга привычное движение в Хааберсти может быть нарушено

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги в районе пройдут масштабные дорожные работы, помимо дворов, приведут в порядок округу пруда Ыйсмяэ ”В рамках обновления дорожного покрытия на тротуарах будут установлены новые бордюры, колодцы для сточных вод заменят на колодцы с плавающими крышками и пройдёт санитарная стрижка деревьев”, — сказал Ханимяги и добавил, что в районе за годы в ремонт внутриквартальных дорог были инвестированы большие суммы и исследование Таллинна показывает, что жители Хааберсти это замечают.

Восстановительный ремонт в первую очередь начнётся на дороге перед домами Ыйсмяэ теэ 108 и Ыйсмяэ теэ 44 и в парке пруда Ыйсмяэ. Восстановительный ремонт также пройдёт на следующих участках: Ыйсмяэ теэ 199 (на задней парковке), Ыйсмяэ теэ 193 (на задней парковке), за домами Ярвеотса теэ 11, Ыйсмяэ теэ 67 и 69, Ыйсмяэ теэ 21 и 23; за домами Ыйсмяэ теэ 41 и 43, Ыйсмяэ теэ 51 и 53, Ыйсмяэ теэ 29, 31, 45 и 47, Ыйсмяэ теэ 41 и 43, на тротуаре возле Ыйсмяэ теэ 33 и 35, Ыйсмяэ теэ 149, 151 и 153, Ыйсмяэ теэ 23, Ыйсмяэ теэ 71 Ыйсмяэ теэ 105 и 105a.

Участников движения просят следить на временной организацией движения и учитывать, что из-за строительных работ в районе может быть нарушено привычное движение.

Строительные работы осуществляет AS TREF Nord. Договорной срок завершения работ — 31 августа, договорная стоимость 451 000 евро.