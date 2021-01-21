21.01.2021, 14:30

Вниманию водителей! Ледяной дождь сделал дороги очень скользкими в пяти уездах


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Вниманию водителей! Ледяной дождь сделал дороги очень скользкими в пяти уездах
Kenno Soo

С сегодняшнего утра погодные условия значительно изменились, местами пошел ледяной дождь, из-за чего дорожные условия на государственных трассах в Харьюмаа, Рапламаа, Ляэнемаа, Пярнумаа и Сааремаа стали очень сложными.

Ледяной дождь привел к тому, что на многих отрезках государственных дорог (основных и второстепенных) образовались очень скозкие участки.

"На государственные дороги брошены все силы, чтобы освободить их ото льда, но на это потребуется время", — предупредил директор службы обслуживания дорог Транспортного департамента Райдо Рандма. "Участников дорожного движения просим быть крайне внимательными и по возможности отложить поездки", — добавил он.

Если перенести поездку невозможно, следует учитывать, что в нынешних погодных и дорожных условиях тормозной путь в три-четыре раза длиннее по сравнению с летними условиями. Поэтому нужно выбирать соответствующий стиль вождения и держать более солидную дистанцию.

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