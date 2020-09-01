Вниманию водителей и пассажиров! Соревнования IRONMAN изменят в Таллинне и окрестностях организацию дорожного движения

5 сентября велосипедная дистанция IRONMAN Tallinn закроет дорожное движение в Харьюмаа за пределами Таллинна на следующих дорогах: Харку - Хюйру - Табасалу - Хюйру - Кийа – Вяйна - Вити – Вяйна-Йыэсуу – Кейла-Йоа - Вяйна - Кийа – Хюйру - Харку – Институуди теэ до Лаагри.
Беговая дистанция закроет 5 сентября на целый день движение на следующих таллиннских улицах: ул. Каларанна, Каласадама, Пыхья пст (отрезок между ул. Курси до Каласадама), ул. Вяйке-Раннавярава, Канути, Айа, Виру, Вана Туру, Кунинга и Кулласеппа.
В воскресенье, 6 сентября, соревнования на короткой дистанции Škoda Laagri 4:18:4 изменят организацию дорожного движения в Хааберсти. Движение будет закрыто с 10 до 13 часов от перекрестка ул. Пикалийва с Палдиским шоссе до Хюйру в обоих направлениях. Движение будет нарушено в окрестностях озера Харку на улицах Принтсу и Пикалийва.
Дополнительная информация об организации дорожного движения во время мероприятия: 5151172 (Таллинн) или 58559956 (Харьюмаа).
Точные схемы движения и карты: https://trismile.ee/liiklus.
Запланированное на 5 сентября соревнование IRONMAN Tallinn начнется с 3,8-километрового заплыва в озере Харку, продолжится велосипедной дистанцией в 180,2 км, в ходе которой участники выедут за пределы города и вернутся в Летную гавань, и завершится состоящим из двух кругов забегом на марафонскую дистанцию 42,2 км, который пройдет на дорогах столицы. В то же время состоится и соревнование IRONMAN Tallinn 70.3, участники которого преодолеют дистанцию вдвое короче стандартной. Финиш соревнований – в квартале Ноблесснера.
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