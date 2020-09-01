Вниманию водителей и пассажиров! Соревнования IRONMAN изменят в Таллинне и окрестностях организацию дорожного движения

5 и 6 сентября всем участникам дорожного движения в Таллинне и окрестностях следует быть внимательными – в связи с соревнованиями будут введены ограничения на парковку, изменятся организация движения и графики общественного транспорта. Пешеходам, пересекающим маршруты соревнований, следует запастись временем. По заверению организаторов, все люди смогут попасть домой, однако им стоит учитывать возможное время ожидания, и следовать указаниям регулировщиков движения. Время ожидания может достигать 60 минут.

На велосипедной и беговой дистанциях организацией движения будут заниматься лицензированные регулировщики. Местные жители, оперативные автомобили и транспортные средства учреждений будут пропускаться по ситуации на основании решения регулировщиков и их сигналов. Рекомендуется заранее припарковать транспортные средства в зонах, откуда в день соревнования будет возможность беспрепятственно выехать, особенно это касается жителей районов Копли и Пальяссааре. Просим учитывать, что в промежутке с 8 до 15 часов на трассе будет максимальное число спортсменов, поэтому пересечение проезжей части может занять больше времени. Движение оперативно откроют по завершении дистанции, после того как будут убраны средства организации движения.

В субботу, 5 сентября с 06.00 до 19.00 в связи с велосипедной дистанцией IRONMAN Tallinn будут закрыты для движения следующие таллиннские улицы: ул. Каларанна, Теэстузе (отрезок пешеходно-велосипедной дорожки между ул. Каларанна и Копли), ул. Копли (отрезок между ул. Теэстузе и трамвайной остановкой Сирби), ул. Пельгуранна, Лахепеа (пешеходно-велосипедные дорожки), Палдиское шоссе в направлении из города (отрезок между ул. Лахепеа и Тяхеторни) и Палдиское шоссе по направлению в город (отрезок между ул. Тяхеторни и Мыйза), а также отрезок пешеходно-велосипедной дорожки между Эхитаяте теэ и пляжем Штромки. В Копли и на полуострове Пальяссааре на маршрут выйдут дополнительные автобусы, которые будут способствовать оперативному движению местных жителей.