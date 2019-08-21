21.08.2019, 21:30
Вниманию таллиннских водителей: с четверга на перекрестке улиц Нису и Сыле меняется организация движения(2)
В связи с реконструкцией улицы Нису, на улице Сыле, в районе перекрестка с Нису, начиная с завтрашнего дня, 22 августа, и до 31 августа временно будут закрыты две полосы движения. В обоих направлениях для движения будет открыто по одной полосе.
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