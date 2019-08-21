21.08.2019, 21:30

Вниманию таллиннских водителей: с четверга на перекрестке улиц Нису и Сыле меняется организация движения

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rus.delfi.ee
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Вниманию таллиннских водителей: с четверга на перекрестке улиц Нису и Сыле меняется организация движения
Pilt on antud loole illustreeriv!Foto: Ilmar Saabas

В связи с реконструкцией улицы Нису, на улице Сыле, в районе перекрестка с Нису, начиная с завтрашнего дня, 22 августа, и до 31 августа временно будут закрыты две полосы движения. В обоих направлениях для движения будет открыто по одной полосе.

На отрезке улицы Нису от Ристику до Сыле с 22 до 31 августа будет производиться ремонт сточных и водопроводных труб, поэтому будет действовать временная организация движения.

Ввиду изменений движение будет замедлено.

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