21.08.2019, 21:30
Вниманию таллиннских водителей: с четверга на перекрестке улиц Нису и Сыле меняется организация движения(3)
В связи с реконструкцией улицы Нису, на улице Сыле, в районе перекрестка с Нису, начиная с завтрашнего дня, 22 августа, и до 31 августа временно будут закрыты две полосы движения. В обоих направлениях для движения будет открыто по одной полосе.
Пилот-убийца рейса МН370 отключил пассажирам кислород
Волонтеры из Хакасии приведут в порядок древние храмы
Уничтожать всюду: почему запретили шиповник
По евро с туриста – Риге прибавка к бюджету