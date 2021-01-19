Внимание! Завтра начнется регистрация на бесплатные курсы эстонского языка

Заинтересованным в изучении эстонского языка Фонд интеграции предлагает 285 учебных мест на онлайн-курсах на уровнях B1, B2 и C1, а также 375 мест на курсах контактного обучения на уровнях A1-C1, т. е. всего для регистрации на курсы предлагается 660 мест. Помимо этого, к обучению на бесплатных курсах приступит еще 684 человека, которые прошли в Фонде интеграции консультацию по изучению языка, или кто будет продолжать обучение после успешного окончания предыдущего курса. Таким образом, всего в январе-феврале начать или продолжить бесплатное изучение эстонского языка сможет 1344 человека.

Зарегистрироваться на курсы можно при помощи ИД-карты, Mobiil-ID или Smart-ID. Те, кто планирует использовать для регистрации на курсы ИД-карту, должны иметь при себе также считыватель карт, пин-код PIN1 и убедиться, что сертификат карты действителен, и в компьютере установлено программное обеспечение для ID-карты.

Ознакомиться с расписанием занятий можно уже сейчас на домашней странице Фонда интеграции. Здесь же можно прочитать правила регистрации на курсы, а также пройти тест на знание эстонского языка.

Для того, чтобы приступить к изучению эстонского языка на бесплатных курсах Фонда интеграции, есть две возможности. Можно записаться на курсы путем онлайн-регистрации, которая проводится два раза в год, или пройдя бесплатную консультацию. По итогам консультации определяются потребности обратившегося в изучении эстонского языка, его мотивация и опыт, и, исходя из этого, позднее ему предлагается возможность пройти бесплатное обучение в домах эстонского языка Фонда интеграции или у партнеров фонда, когда начнутся новые курсы. Тем, кто не успеет записаться на курсы путем онлайн-регистрации, Фонд интеграции советует обратиться к консультантам и узнать о других возможностях начать языковое обучение.

Дополнительную информацию о возможностях изучения и практики эстонского языка, а также о прохождении консультации можно получить по бесплатному инфотелефону 800 9999 или электронной почте info@integratsiooniinfo.ee.