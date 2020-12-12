Внимание! Выходить на лед в Пирита опасно

"Дежурным Муниципальной полиции пришлось призывать к порядку детей, отправившихся на реку Пирита пробовать лед на прочность. Благодаря быстрому вмешательству удалось избежать несчастья", – передает RusERR словам старейшины района Пирита Тынис Лийнат.

В пятницу толщину льда на реке Пирита измерили сотрудники пиритаского отделения Спасательного департамента. Она составляет всего пять см. Для выхода на лед его толщина должна быть не менее десяти см.