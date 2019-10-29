29.10.2019, 12:30

Внимание водителям! С завтрашнего дня ездить по шоссе со скоростью 100 и 110 км/ч запрещено

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Liiklusmärk 110
Liiklusmärk 110Foto: Ilmar Saabas

Начиная с завтрашнего дня, 30 октября, максимально разрешенная скорость на государственных шоссе Эстонии снижается со 100 и 110 км/ч до 90 км/ч.

За Департаментом шоссейных дорог остается право и зимой в светлое время суток и при хороших погодных условиях увеличивать на отрезке Лаагри-Аасмяэ на шоссе Таллинн-Пярну разрешенную скорость до 110 км/ч. Для этого следует установить соответствующие дорожные знаки.

Сезонное уменьшение предельной скорости вызвано повышенной опасностью обледенения дорог и мерами по обеспечению безопасности.

Также перед зимним сезоном водителям следует проверить техническую исправность своего автомобиля и снаряжение. Использовать шипованные шины можно начиная с 15 октября. Не позднее 1 декабря все автомобили должны иметь зимнюю резину.

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