Внимание, водители! Полиция возобновляет рейды "Дуют все"

”Исходя из оценки Департамента здоровья, согласно которой опасность распространения вируса в Эстонии является низкой, мы вновь начнем проводить автомобильные рейды ”Дуют все”. При проверке водителей на опьянение Департамент полиции и погранохраны будет соблюдать рекомендации Департамента здоровья, чтобы минимизировать риск заражения”, — пояснила руководитель службы правопорядка полиции Сирле Лойго.

Несмотря на заметное снижение трафика из-за чрезвычайного положения, количество водителей, задержанных в состоянии алкогольного опьянения, находится на том же уровне, что и в прошлом году, однако при этом заметно возросла доля водителей с криминальным опьянением и уменьшилось количество водителей с остаточными признаками опьянения.

”Меньшее обнаружение водителей с остаточными признаками опьянения безусловно связано с отменой проведения рейдов ”Дуют все”, где, как правило, выявляются водители с более низкой степенью опьянения. Не уступающий прошлогоднему результат обусловлен тем, что полиция все же проводила рутинные проверки на дорогах, также в условиях менее оживленного движения пьяные водители были более заметны и для других участников дорожного движения, которые активно сообщали нам о своих наблюдениях”, — сказала руководитель службы правопорядка.

Лойго считает необходимым, чтобы в обществе была нулевая толерантность к вождению в нетрезвом виде. ”Близкие, друзья и окружающие могут спасти жизни, не пустив пьяного человека за руль или сообщив о правонарушении по номеру 112. Несомненно, лучше всего, если пьяный человек сам поймет, что ему нельзя садиться за руль, но если у выпившего этого понимания нет, то следует сообщить о нем в полицию”, — считает Лойго.

В этом году были задержаны 2227 водителей с алкогольным опьянением, из которых 1032 водителя сели за руль в криминальном опьянении, т.е. с содержанием алкоголя в крови более 1,5 промилле.

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