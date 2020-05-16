Внимание, водители! Полиция возобновляет рейды "Дуют все"

Полиция вновь приступает к проведению автомобильных рейдов ”Дуют все”, которые были временно отменены в марте из-за распространения коронавируса.
”Исходя из оценки Департамента здоровья, согласно которой опасность распространения вируса в Эстонии является низкой, мы вновь начнем проводить автомобильные рейды ”Дуют все”. При проверке водителей на опьянение Департамент полиции и погранохраны будет соблюдать рекомендации Департамента здоровья, чтобы минимизировать риск заражения”, — пояснила руководитель службы правопорядка полиции Сирле Лойго.
Несмотря на заметное снижение трафика из-за чрезвычайного положения, количество водителей, задержанных в состоянии алкогольного опьянения, находится на том же уровне, что и в прошлом году, однако при этом заметно возросла доля водителей с криминальным опьянением и уменьшилось количество водителей с остаточными признаками опьянения.
”Меньшее обнаружение водителей с остаточными признаками опьянения безусловно связано с отменой проведения рейдов ”Дуют все”, где, как правило, выявляются водители с более низкой степенью опьянения. Не уступающий прошлогоднему результат обусловлен тем, что полиция все же проводила рутинные проверки на дорогах, также в условиях менее оживленного движения пьяные водители были более заметны и для других участников дорожного движения, которые активно сообщали нам о своих наблюдениях”, — сказала руководитель службы правопорядка.
Лойго считает необходимым, чтобы в обществе была нулевая толерантность к вождению в нетрезвом виде. ”Близкие, друзья и окружающие могут спасти жизни, не пустив пьяного человека за руль или сообщив о правонарушении по номеру 112. Несомненно, лучше всего, если пьяный человек сам поймет, что ему нельзя садиться за руль, но если у выпившего этого понимания нет, то следует сообщить о нем в полицию”, — считает Лойго.
В этом году были задержаны 2227 водителей с алкогольным опьянением, из которых 1032 водителя сели за руль в криминальном опьянении, т.е. с содержанием алкоголя в крови более 1,5 промилле.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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