Внимание, водители! Из-за сноса виадука временно закрывается часть Мяннику теэ

В Харьюском уезде в Таммемяэ сегодня с 10:00 закрывают Мяннику теэ (9-й км) для работ по сносу старого виадука Таммемяэ, которые продлятся до 6 января. На Таллиннской окружной дороге по направлению Сауэ закрыт выезд на Мяннику теэ, сообщает Департамент шоссейных дорог.

При движении по направлению Таллинн-Саку следует использовать объезд через развязку Юулику. Для обеспечения проезда общественному транспорту движение на Таллиннской окружной дороге у виадука Таммемяэ с 6 до 23 часов организуют регулировщики.

В Пярну на шоссе Таллинн-Пярну-Икла (129-й км) установят барьерное ограждение в период со 2 по 10 января.