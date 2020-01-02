Внимание, водители! Из-за сноса виадука временно закрывается часть Мяннику теэ
Дорога Мяннику теэ между Таллинном и Саку частично закрыта до следующего понедельника в связи с работами по сносу виадука.
Дорога Мяннику теэ между Таллинном и Саку частично закрыта до следующего понедельника в связи с работами по сносу виадука.
В Харьюском уезде в Таммемяэ сегодня с 10:00 закрывают Мяннику теэ (9-й км) для работ по сносу старого виадука Таммемяэ, которые продлятся до 6 января. На Таллиннской окружной дороге по направлению Сауэ закрыт выезд на Мяннику теэ, сообщает Департамент шоссейных дорог.
При движении по направлению Таллинн-Саку следует использовать объезд через развязку Юулику. Для обеспечения проезда общественному транспорту движение на Таллиннской окружной дороге у виадука Таммемяэ с 6 до 23 часов организуют регулировщики.
В Пярну на шоссе Таллинн-Пярну-Икла (129-й км) установят барьерное ограждение в период со 2 по 10 января.
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