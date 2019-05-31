Внимание! В воскресенье на Пирита теэ ожидаются пробки

В связи с этим организаторы рекомендуют посетителям воспользоваться общественным транспортом, приехать на велосипеде или прийти на мероприятия пешком.

Особенно плотного движения следует ожидать около 16 часов, когда перед концертом откроются ворота Певческого поля. Одновременно с этим на пиритаском велодроме пройдет генеральная репетиция гимнастического праздника. Гимнастический праздник начнется в 17:00 и закончится после 18 часов. В общей сложности Таллиннский гимнастический праздник планируют посетить около шести тысяч человек. Вновь пробки в окрестностях Певческого поля образуются после полуночи, когда концерт Bon Jovi закончится.

”Поскольку в один вечер пройдут два масштабных мероприятия, можно ожидать, что движение в Пирита будет в шесть раз плотнее, чем обычно во время проведения гимнастических праздников, хотя пробки и проблемы с парковкой возникали и в связи с гимнастическими праздниками прежних лет. Мы просим горожан и гостей города запастись временем и терпением и приносим извинения за возможные неудобства, — прокомментировал отвечающий за организацию движения представитель K-Security Марко Кока. — Гораздо проще и быстрее на место проведения праздника можно будет добраться пешком, на велосипеде или на общественном транспорте. Жителям района также следует учесть, что на Пирита теэ будут пробки и постараться их избегать”.

Ближайшая к Пиритаскому спортивному центру остановка общественного транспорта — Rummu. Туда приходят автобусы номер 1A, 6, 8, 34A, 38, 114, 260 и 288. Прогноз обещает теплую и сухую погоду, поэтому пешком или на велосипеде добираться будет приятно, но тем, кто все же планирует приехать на машине, рекомендуют воспользоваться Нарвским шоссе или Лаагна теэ (а не Пирита теэ).