Внимание! В торговых центрах собирают пожертвования для зоопарка. Учреждение предупреждает, что к этому не причастно

rus.delfi.ee EST 6

Foto: Andres Putting

Таллиннский зоопарк предупреждает, что в столичных торговых центрах от его имени собираются пожертвования. Зоопарк отмечает, что данная акция с ними не согласована, поэтому неясно, куда в действительности пойдут деньги.