30.07.2019, 18:11

Внимание! В торговых центрах собирают пожертвования для зоопарка. Учреждение предупреждает, что к этому не причастно


rus.delfi.ee
EST 6
Loomaaias 25.01.2019
Foto: Andres Putting

Таллиннский зоопарк предупреждает, что в столичных торговых центрах от его имени собираются пожертвования. Зоопарк отмечает, что данная акция с ними не согласована, поэтому неясно, куда в действительности пойдут деньги.

Группа называется Tallinn Charity .

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Ждём всех в наши ряды !)

A post shared by Tallinn Charity (@tallinncharity) on May 16, 2019 at 9:06am PDT

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