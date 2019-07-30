30.07.2019, 18:11
Внимание! В торговых центрах собирают пожертвования для зоопарка. Учреждение предупреждает, что к этому не причастно
Таллиннский зоопарк предупреждает, что в столичных торговых центрах от его имени собираются пожертвования. Зоопарк отмечает, что данная акция с ними не согласована, поэтому неясно, куда в действительности пойдут деньги.
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