Внимание! В движении таллиннского общественного транспорта 23 и 24 февраля произойдут значительные изменения

Маршрут линии номер 73 по направлению Теэстузе пройдет по Пярнускому шоссе, б. Эстония, улицам Лайкмаа, Хобуяама, Ахтри, б. Мере (дополнительные остановки «Вабадузе вяльяк», «Эстония», «Лайкмаа», «Сиймеони»); по направлению Веэренни по б. Пыхья, улицам Ахтри, Хобуяама, Лайкмаа, б. Эстония, Театральной площади, улицам Лембиту, Лийвалайа и Веэренни (дополнительные остановки «Ахтри», «Лайкмаа» - вместе с автобусами маршрута 2, «Эстония», «Кескхайгла»).
24 февраля 2020 года с 12 до 13.30 будет прервано трамвайное сообщение на всех маршрутах.
Трамваи не будут отправляться с конечных остановок в периоды:
* Номер 1 из Копли 11.13-12.57 и Кадриорга 11.41-13.26
* Номер 2 из Копли 11.30-13.12 от Суур-Паала 11.29-13.10
* Номер 3 из Тонди 11.16-13.20 и Кадриорга 11.37-13.31
* Номер 4 из Тонди 11.21-13.05 и аэропорта 11.23-13.04
24 февраля 2020 г. с 8:00 до 16:00 маршруты будут перенаправлены следующим образом:
Троллейбусы 1 линни к Балтийскому вокзалу и линии номер 3 будут разворачиваться в сторону Мустамяэ на перекрестке улиц Эндла и Суур-Америка;
Автобусы линий номер 16, 17, 17A, 23, 24, 24A и 42 в сторону центра города направятся по улицам Эндла и Суур-Америка, Пярнускому шоссе и бульвару Эстония, (дополнительные остановки: временная остановка на улице Эндла перед перекрестком с Суур-Америка, «Космос», «Вабадузе вяльяк»), по направлению из города – б. Эстония, Театральная площадь, ул. Лембиту, Лийвалайа, Суур-Америка, Луйзе (дополнительные остановки «Эстония» и «Кескхайгла»);
Автобусы линий номер 21 и 21B в направлении Балтийского вокзала направятся через улицы Эндла и Суур-Америка, Луйзе, Техника, Палдиское шос., Тоомпуйестеэ, Раннамяэ, Балтийский вокзал (Дополнительные остановки: «Койду», «Техника»), а в сторону Какумяэ через Тоомпуйестеэ, Техника и Эндла (дополнительные остановки: «Кельмикюла», «Техника», «Эндла»);
Автобусы линии номер 40 в сторону города направятся через Палдиское шоссе, Тоомпуйестеэ, Раннамяэ, Суур-Раннавярав, Ахтри, Хобуяама («отель «Таллинн», «Балтийский вокзал», «Горхолл», «Ахтри», конечная – платформа Хобуяама при въезде для автобусов), в направлении из города – автобусный терминал Виру, Нарвское шоссе, улицы Лайкмаа, Гонсиори, Рауа, Пронкси, Йыэ, Ахтри, б. Мере, б. Пыхья, Сууртюки, Раннамяэ, Тоомпуйестеэ, Техника (дополнительные остановки «Сиймеони», «Горхолл», «Балти яам»);
Автобусные линии номер 41 и 41B в направлении Балтийского вокзала направятся через Палдиское шос., Тоомпуйестеэ, Техника и Палдиское шоссе.
24 февраля с 12 до 13:30 объезд будет совершаться:
На автобусной линии номер 3 в направлении Рандла – через Нарвское шоссе, улицы Хобуяама, Ахтри, б. Мере (дополнительная остановка «Сиймеони»), в направлении Веэренни – через б. Мере, улицы Ахтри, Хобуяама и Лайкмаа (дополнительная остановка «Ахтри»);
Тайна раскрыта: Зачем засыпать соль в унитаз и раковину
Обнародованы итоги крупнейшего исследования вспышки коронавируса
Биатлонисты сборной Норвегии победили в сингл-миксте на ЧМ
Китай озвучил новый путь заражения коронавирусом