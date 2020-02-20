Внимание! В движении таллиннского общественного транспорта 23 и 24 февраля произойдут значительные изменения

23 февраля 2020 года с 19 часов до 23.59 будут перенаправлены следующие маршруты:

Троллейбусы 1 линни к Балтийскому вокзалу и линии номер 3 будут разворачиваться в сторону Мустамяэ на перекрестке улиц Эндла и Суур-Америка;

Линии номер 16, 17, 17A, 23, 24, 24A и 42 по направлению в центр города пойдут в объезд по улицам Эндла и Суур-Америка, Пярнуcкому шоссе, бульвару Эстония (дополнительные временные остановки на улице Эндла перед перекрестком в улицей Суур-Америка, а также «Космос», «Вабадузе вяльяк»), по направлению из центра города по бульвару Эстония, Театральной площади, улицам Лембиту, Лийвалайа, Суур-Америка, Луйзе (дополнительные временные остановки «Эстония», «Кескхайгла»).

Линии 21 и 21B по направлению к Балтийскому вокзалу совершат объезд по улицам Эндла и Суур-Америка, Луйзе, Техника, Палдискому шоссе, Тоомпуйестеэ, Раннамяэ и к Балтийскому вокзалу (дополнительные остановки «Койду» и «Техника»); в направлении Какумяэ объезд пойдет по Тоомпуйестеэ, улицам Техника и Эндла (дополнительные остановки «Кельмикюла», «Техника», «Эндла»).

Линия номер 40 пойдет в направлении центра города по Палдискому шоссе, Тоомпуйестеэ, Раннамяэ, Суур-Раннавярав, Ахтри, Хобуяама (дополнительные остановки «отель «Таллинн», «Балтийский вокзал», «Горхолл», «Ахтри», конечная – платформа Хобуяама при въезде для автобусов). По направлению из центра города маршрут пройдет через автобусный терминал по Нарвскому шоссе, улицам Лайкмаа, Гонсиори, Рауа, Пронкси, Йыэ, Ахтри, бульварам Мере и Пыхья, ул. Сууртюки, Раннамяэ, Тоомпуйестеэ, Техника (дополнительные остановки «Сиймеони», «Горхолл», «Балтийский вокзал»).