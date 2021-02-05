Внимание! В центре Таллинна меняется организация дорожного движения

”Обновление улицы Поска доставит участникам движения временные неудобства, но это поможет существенно улучшить городское пространство, — сказал вице-мэр Андрей Новиков. — В ходе ремонтных работ мы попробуем как можно меньше препятствовать движению. Несмотря на то, что работы продлятся до середины октября, мы хотим открыть улицу для движения уже в конце марта. Новое решение значительно улучшит возможности для передвижения пешеходов и велосипедистов. Также мы бы хотели в итоге успокоить движение на вышеупомянутой территории, поскольку, как известно, улицу Поска используют и для транзитного передвижения. Мы хотим создать современное городское пространство, учитывая культурно-историческую ценность Кадриорга”.

Дорожно-строительные работы на ул. Поска по заказу города выполняет OÜ RTS Infraehitus, стоимость работ составляет 4 млн евро.

По словам старейшины района Кесклинн Моники Хауканымм, жителям района обеспечен доступ к их недвижимости.

”Участников движения просим придерживаться знаков временной организации движения и учитывать то, что ремонтные работы нарушат привычный ритм, — сказала Моника Хауканымм. — Но мы все работаем для того, чтобы обеспечить как горожанам, так и гостям столицы удобные возможности для передвижения. Также мы улучшим и обогатим городскую среду, поскольку реконструкция улицы затронет, в том числе, и озеленение, например, будут посажены 20 деревьев, в том числе липы, каштаны и рябины”.

Трамвайный маршрут номер 1 будет пущен в объезд по маршруту Копли-Тонди-Копли. В направлении Тонди трамвай пойдет по маршруту Мере пст. — площадь Виру — Пярну мнт. — ул. Тонди. В направлении Копли маршрут отобразится зеркально. Дополнительные остановки будут на всех имеющихся на пути трамвайных остановках, однако не будет остановок ”Таллиннский университет”, ”Койдула”, ”Кадриорг” и ”Поска”.

Автобусный маршрут номер 8 будет продлен до остановки ”Балтийский вокзал”. По направлению к вокзалу маршрут пройдет по Нарва мнт., Мере пст., Пыхья пст., ул. Сууртюки, Раннамяэ и до Балтийского вокзала. Дополнительные остановки ”Хобуяама” (на Нарва мнт.), ”Мере пст.”, ”Горхолл” и конечная ”Балтийский вокзал”.