ВНИМАНИЕ! В ближайшие часы треть Эстонии может остаться без интернета

Департамент государственной инфосистемы предупреждает, что в ближайшие часы в связи с техническими проблемами треть территории Эстонии может временно остаться без интернета.
Департамент сообщил в социальных сетях, что на трассе ELASA в Саку производятся работы по обслуживанию, во время которых для обеспечения связи используется запасное подключение. К сожалению, оно не выдержало нагрузки.
Отмечается, что данные неполадки окажут влияние на треть Эстонии и могут привести к перебоям в соединении.
Соединение восстановится примерно к половине третьего дня.
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