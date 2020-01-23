23.01.2020, 13:28

ВНИМАНИЕ! В ближайшие часы треть Эстонии может остаться без интернета

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EST
Arvuti ja Internet
Foto: Argo Ingver

Департамент государственной инфосистемы предупреждает, что в ближайшие часы в связи с техническими проблемами треть территории Эстонии может временно остаться без интернета.

Департамент сообщил в социальных сетях, что на трассе ELASA в Саку производятся работы по обслуживанию, во время которых для обеспечения связи используется запасное подключение. К сожалению, оно не выдержало нагрузки.

Отмечается, что данные неполадки окажут влияние на треть Эстонии и могут привести к перебоям в соединении.

Соединение восстановится примерно к половине третьего дня.

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