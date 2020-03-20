Внимание! Узнайте, кто с сегодняшнего дня имеет право на бесплатный тест на коронавирус(11)
Наконец, выяснилось, кому в Эстонии и на каких условиях будут с сегодняшнего дня делать бесплатный тест на коронавирус.
Наконец, выяснилось, кому в Эстонии и на каких условиях будут с сегодняшнего дня делать бесплатный тест на коронавирус.
Объединение семейных врачей получило вчера от государства указания, которые говорят, что анализы не будут брать у тех, у кого нет симптомов заболевания, а также у тех, у кого был лишь контакт с инфицированным.
Тест на COVID-19 за счет Больничной кассы и по направлению от семейного врача будут делать только при выполнении по меньшей мере двух условий.
1. У человека должны явно проявляться характерные симптомы, а именно: жар, сухой кашель и трудности с дыханием. Какого-то одного симптома недостаточно.
2. Человек должен в то же время входить по меньшей мере в одну из следующих пяти групп:
- возраст свыше 80 лет;
- серьезное хроническое заболевание (возраст при этом неважен);
- человек живет или работает в доме по уходу;
- находящиеся в больнице или доставленные туда пациенты.
Работники здравоохранения и скорой помощи, а также сотрудники экстренных и силовых служб получают направление на тестирование от своих ведомств и учреждений, им к семейному врачу обращаться не надо.
Повторяем: для получения направления на тест человек должен отвечать одновременно двум критериям: симптомы и второму дополнительному!
Повторные тесты никому не делаются. Тестирование проводится только в специальных центрах, но не в центрах семейных врачей. Скорая помощь отныне анализы не берет, она выезжает только по неотложным вызовам.
Схема в итоге выглядит так:
Результат тестирования человек получит по телефону, его также можно найти на медицинском сайте digilugu.ee.
Действия человека для прохождения тестирования
1. Если вы заболели, позвоните своему семейному врачу! Он оценит необходимость тестирования и даст медицинские рекомендации.
2. Если семейный врач решит, что тестирование необходимо, он передаст заявку в лабораторию и вам позвонят, чтобы договориться о месте и времени тестирования. Ждите звонка!
3. Приезжайте на автомобиле в оговоренное место в назначенное время, не забудьте взять с собой документ! Без направления врача приезжать в центр тестирования не имеет смысла! Направляясь на тестирование, не стоит брать в машину других членов семьи.
4. Ждите результата, вам позвонят! Ожидание может занять до двух рабочих дней. Результат отобразится также на портале digilugu.ee.
5. Если анализ даст положительный результат, оставайтесь дома, следуйте ранее данным рекомендациям, при ухудшении здоровья свяжитесь со своим семейным врачом или вызовите скорую помощь по тел. 112.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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