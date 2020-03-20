Внимание! Узнайте, кто с сегодняшнего дня имеет право на бесплатный тест на коронавирус

Объединение семейных врачей получило вчера от государства указания, которые говорят, что анализы не будут брать у тех, у кого нет симптомов заболевания, а также у тех, у кого был лишь контакт с инфицированным.

Тест на COVID-19 за счет Больничной кассы и по направлению от семейного врача будут делать только при выполнении по меньшей мере двух условий.

1. У человека должны явно проявляться характерные симптомы, а именно: жар, сухой кашель и трудности с дыханием. Какого-то одного симптома недостаточно.

2. Человек должен в то же время входить по меньшей мере в одну из следующих пяти групп:

- возраст свыше 80 лет;

- серьезное хроническое заболевание (возраст при этом неважен);

- человек живет или работает в доме по уходу;

- находящиеся в больнице или доставленные туда пациенты.

Работники здравоохранения и скорой помощи, а также сотрудники экстренных и силовых служб получают направление на тестирование от своих ведомств и учреждений, им к семейному врачу обращаться не надо.

Повторяем: для получения направления на тест человек должен отвечать одновременно двум критериям: симптомы и второму дополнительному!

Повторные тесты никому не делаются. Тестирование проводится только в специальных центрах, но не в центрах семейных врачей. Скорая помощь отныне анализы не берет, она выезжает только по неотложным вызовам.

Схема в итоге выглядит так:

Скриншот

Результат тестирования человек получит по телефону, его также можно найти на медицинском сайте digilugu.ee.

Действия человека для прохождения тестирования

1. Если вы заболели, позвоните своему семейному врачу! Он оценит необходимость тестирования и даст медицинские рекомендации.