29.08.2019, 19:56

Внимание! Таллиннский общественный транспорт переходит на зимний график

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rus.delfi.ee
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Buss ja tramm võtavad mõõtu
Buss ja tramm võtavad mõõtuFoto: Jaanus Lensment

Таллиннский департамент транспорта желает всем безопасного начала учебного года и сообщает, что с 1 сентября общественный транспорт переходит на зимнее расписание, поэтому движение на многих автобусных, а также на всех трамвайных и троллейбусных линиях будет организовано иначе.

На автобусной линии номер 4 по субботам и воскресеньям будет выходить дополнительный автобус, поэтому график движения станет более плотным и продлится.

На линии номер 20А в будние дни добавится дополнительный выезд, работа линии также будет продлена по вечерам. По выходным появятся дополнительные выезды, линия будет начинать работу раньше и заканчивать позже.

С расписаниями можно ознакомиться на странице https://transport.tallinn.ee/.

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