Внимание! Таллиннский общественный транспорт переходит на зимний график

На автобусной линии номер 4 по субботам и воскресеньям будет выходить дополнительный автобус, поэтому график движения станет более плотным и продлится.

На линии номер 20А в будние дни добавится дополнительный выезд, работа линии также будет продлена по вечерам. По выходным появятся дополнительные выезды, линия будет начинать работу раньше и заканчивать позже.

С расписаниями можно ознакомиться на странице https://transport.tallinn.ee/.