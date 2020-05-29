Внимание! Столичный общественный транспорт переходит на летний график работы

По словам вице-мэра Андрея Новикова, уплотнится расписание маршрутов, которые ведут на пляж или дачи.

”С 1 июня Таллинн традиционно переходит на летнее расписание работы, что значит изменение графиков движения, которые, прежде всего, обслуживают школьников утром и в послеобеденные часы”, — сказал Новиков.

Как отметил вице-мэр, этим летом продолжится объединение автобусных маршрутов, которые свяжут разные районы города.

”Мы объединим автобусные линии 9 и 53, чем добьемся того, что экспресс-линия протянется от Ласнамяэ до Мустамяэ, и можно будет ездить без пересадок, — сказал Андрей Новиков. — До этого был лишь маршрут номер 5, который начинается в Пирита и заканчивается в Нымме”.

Андрей Новиков добавил, что цель Таллинна — уменьшить количество пересадок, но подчеркнул, что на длинных маршрутах имеются свои нюансы, из-за чего сложнее укладываться в график.

С 1 июня изменятся названия некоторых остановок. На экспресс-маршруте Кадака-Прийсле номером линии сохранится 9, но маршрут и остановки будут проведены по имеющимся маршрутам линий 9 и 53. По направлению к Кадака автобус будет делать остановку на новой точке Estonia, которая располагается на Эстония пст. рядом с парком Таммсааре. Убирается остановка Estonia, расположенная на Театральной площади. Интервал движения на линии составит около 11-12 минут.

К экспресс-маршрутам 11 (направление Кадака) и 46 (направление Вяйке-Ыйсмяэ) добавится остановка Estonia на Эстония пст. Возле парка Таммсааре. Тут же будет делать остановку и маршрут номер 9 по направлению Кадака.

Изменится маршрут автобусной линии 62 по направлению к Мяэкюла — линия начнет обслуживать ул. Котермаа и в направлении из города, добавятся остановки Kotermaa и Moonalao.

Новые названия остановок перечислены в нижеследующей таблице. В скобках отмечена улица, где меняется название остановки в случае, если оно меняется на остановке, расположенной на этой улице, а не все остановки с таким же названием.



Tallinna Linnavalitsus



Обращаем внимание, что названия автобусных остановок Hotell Tallinn, Pikaliiva и Vineeri изменятся лишь на находящихся на указанной улице остановках. Название трамвайной остановки Telliskivi не меняется.