Внимание! Соревнования IRONMAN в Таллинне внесут коррективы в движение общественного транспорта



Организатор соревнований обеспечивает перевозку пассажиров на трех временных автобусных линиях с 8.00 до 20.00, обслуживающих ул. Копли и Малева, Пальяссааре теэ и Харкуярве (между Оя теэ и Ыйсмяэ).

В воскресенье, 6 сентября, с начала рабочего дня до 14.00 автобусы линий 27, 36, 61 и 62 направлены в объезд: