Внимание! Соревнования IRONMAN в Таллинне внесут коррективы в движение общественного транспорта

В субботу, 5 сентября, с 8 до 18 часов остановится движение трамваев линий 1 и 2. С начала рабочего дня автобусы многих линий будут направлены в объезд. В воскресенье, 6 сентября, автобусы будут следовать по временным маршрутам до 14 часов.
Автобусы маршрутов номер 3, 21, 21B, 41, 41B, 66 и 73 будут направлены в объезд с начала до конца рабочего дня. Автобусы маршрутов номер 20A, 27, 33, 36, 37, 40, 59, 61, 62 и 72 будут направлены в объезд с начала рабочего дня до шести часов вечера в следующем порядке:
автобусная линия номер 3 в направлении Веэренни: временная первая остановка возле перекрестка улиц Соо, Сальме и Теэстузе; ул. Теэстузе, Нийне, Пыхья пст, ул. Сууртюки, Раннамяэ теэ, Тоомпуйестеэ, Каарли пст, Эстония пст, Театри вяльяк;
автобусная линия номер 3 в направлении Рандла: Нарва мнт, Пярну мнт, Вабадузе вяльяк, Каарли пст, Тоомпуйестеэ, Раннамяэ теэ, Суур Раннавярав, Пыхья пст, ул. Соо, Теэстузе; разворот на перекрестке улиц Сальме и Теэстузе; временная остановка на улице Соо после перекрестка с Пыхья пст и конечная остановка возле перекрестка улиц Соо, Сальме и Теэстузе;
автобусная линия номер 20A в направлении поселка Лаагри: маршрут будет сокращен до перекрестка Мелдри теэ и улицы Лаанику, затем автобус развернется, продолжит движение в направлении центра города до конечной остановки ”Лаанику” в направлении в город;
автобусная линия номер 20A в направлении Виру кескус: движение начинается с остановки ”Лаанику”, расположенной на Мелдри теэ;
автобусные линии номер 21 и 21B в направлении Какумяэ: Раннамяэ теэ, Тоомпуйестеэ и ул. Эндла;
автобусные линии номер 21 и 21B в направлении Балтийского вокзала: маршрут не изменится;
автобусная линия номер 27 в направлении озера Харку: первая остановка ”Нылваку” (на Пярнуском шоссе); укороченный маршрут до стоянки Вяйке-Ыйсмяэ; конечная остановка на парковке Вяйке-Ыйсмяэ;
автобусная линия номер 27 в направлении поселка Лаагри: первая остановка на парковке Вяйке-Ыйсмяэ (на стоянке Вяйке-Ыйсмяэ); будет укорочен маршрут в направлении из города до остановки ”Нылваку” (на Пярнуском шоссе);
автобусная линия номер 33 в направлении Копли: конечная остановка ”Малева” (на улице Сыле до перекрестка с улицей Копли);
автобусная линия номер 33 в направлении Мяннику: первая остановка ”Малева” (на улице Сыле до перекрестка с улицей Копли); ул. Сыле, Копли, Лыйме, Сыле;
автобусная линия номер 36 в направлении Вяйке-Ыйсмяэ: Акадеэмия теэ, Ярвеотса теэ, перекресток с круговым движением Ыйсмяэ теэ и Ярвеотса теэ; Ыйсмяэ теэ; временная остановка на Ярвеотса теэ до перекрестка с круговым движением Ыйсмяэ теэ и Ярвеотса теэ;
автобусная линия номер 36 в направлении Виру: Ыйсмяэ теэ, перекресток с круговым движением Ыйсмяэ теэ и Ярвеотса теэ, Ярвеотса теэ, Акадеэмия теэ; временная остановка на Ярвеотса теэ после перекрестка с круговым движением Ыйсмяэ теэ и Ярвеотса теэ;
автобусная линия номер 37 в направлении зоопарка: Эхитаяте теэ, Ыйсмяэ теэ, Ыйсмяэ теэ, Палдиски мнт, Эхитаяте теэ; конечная остановка ”Пяэвалилле” (на Эхитаяте теэ в направлении Кескусе);
автобусная линия номер 37 в направлении Кескусе: первая остановка ”Пяэвалилле” (на Эхитаяте теэ);
автобусная линия номер 40 в направлении Виру кескус: ул. Рандла, Пухангу;
автобусная линия номер 40 в направлении Пельгуранна: маршрут не изменится;
автобусные линии номер 41 и 41B в направлении Какумяэ: Раннамяэ теэ, Тоомпуйестеэ, ул. Техника и Палдиское шоссе;
автобусные линии номер 41 и 41B в направлении Балтийского вокзала: ул. Мыйза, Палдиское шоссе (правый поворот), Падлиское шоссе, перекресток Раннамыйза и Эхитаяте теэ, Эхитаяте теэ, Ыйсмяэ теэ, Ыйсмяэ теэ, Палдиское шоссе, Палдиское шоссе, перекресток Раннамыйза теэ и Эхитаяте теэ;
автобусная линия номер 59 в направлении Пикакари: ул. Ристику, Копли, Ситси, Мадала; временная остановка ”Ангерья” (ул. Копли), конечная остановка ”Рандла” (на ул. Мадала);
автобусная линия номер 59 в направлении Балтийского вокзала: ул. Мадала, Рандла, Кари, Ситси, Копли, Ристику;
автобусная линия номер 61 в направлении Котермаа: Эхитаяте теэ, Ыйсмяэ теэ, перекресток с круговым движением Ыйсмяэ теэ и Ярвеотса теэ, Ярвеотса теэ, ул. Астангу, Котермаа, Мооналао; временная остановка на Ярвеотса теэ после перекрестка с круговым движением Ыйсмяэ теэ и Ярвеотса теэ; конечная остановка ”Мооналао” (на ул. Котермаа);
автобусная линия номер 61 в направлении больницы Ярве: первая остановка ”Мооналао” (на ул. Котермаа); ул. Астангу, Ярвеотса, перекресток с круговым движением Ыйсмяэ теэ и Ярвеотса теэ, Эхитаяте теэ; временная остановка на Ярвеотса теэ до перекрестка с круговым движением Ыйсмяэ теэ и Ярвеотса теэ;
автобусная линия номер 62 в направлении Мяэкюла: Ыйсмяэ теэ, перекресток с круговым движением Ыйсмяэ теэ и Ярвеотса теэ, Ярвеотса теэ, ул. Астангу, Котермаа, Мооналао; временная остановка на Ярвеотса теэ после перекрестка с круговым движением Ыйсмяэ теэ и Ярвеотса теэ; конечная остановка ”Мооналао” (на ул. Котермаа);
автобусная линия номер 62 в направлении Вяйке-Ыйсмяэ: первая остановка ”Мооналао” (на ул. Котермаа), ул. Астангу, Ярвеотса теэ, перекресток с круговым движением Ыйсмяэ теэ и Ярвеотса теэ, Ыйсмяэ теэ; временная остановка на Ярвеотса теэ до перекрестка с круговым движением Ыйсмяэ теэ и Ярвеотса теэ;
автобусная линия номер 66 в направлении Пельгуранна: ул. Ахтри, разворот на улице Ахтри до перекрестка с Мере пст, ул. Ахтри, Хобуяама, Нарвское шоссе, перекресток с круговым движением Виру, Пярнуское шоссе, Вабадузе вяльяк, бульвар Каарли, Тоомпуйестеэ, ул. Техника;
автобусная линия номер 66 в направлении Прийсле: ул. Рандла, Пухангу, Сыле, Палдиское шоссе, Тоомпуйестеэ, бульвар Каарли, Эстония пст, ул. Гонсиори, Лайкмаа, Хобуяама, Ахтри, Рейди теэ;
автобусная линия номер 72 в направлении Копли: маршрут укорочен до перекрестка улиц Сыле и Копли; конечная остановка ”Малева” (на ул. Сыле до перекрестка с ул. Копли);
автобусная линия номер 72 в направлении Кескусе: первая остановка ”Малева” (на ул. Сыле до перекрестка с ул. Копли), ул. Сыле, Копли, Лыйме, Сыле;
автобусная линия номер 73 в направвлении Теэстузе: Мере пст, ул. Садама, Логи, Веэри, дорога возле Горхолла со стороны моря, Патареисадам, ул. Каласадама, Каларанна, Весиленнуки; конечная остановка на парковке улицы Весиленнуки;
автобусная линия номер 73 в направлении Веэренни: временная первая остановка на парковке ул. Весиленнуки; ул. Весиленнуки, Каларанна, Каласадама, Патареисадам, ул. Каласадама, Веэри, Логи, Садама, Мере пст.
Организатор соревнований обеспечивает перевозку пассажиров на трех временных автобусных линиях с 8.00 до 20.00, обслуживающих ул. Копли и Малева, Пальяссааре теэ и Харкуярве (между Оя теэ и Ыйсмяэ).
В воскресенье, 6 сентября, с начала рабочего дня до 14.00 автобусы линий 27, 36, 61 и 62 направлены в объезд:
автобусная линия номер 27 в направлении Харкуярве: маршрут укорочен до стоянки Вяйке-Ыйсмяэ; конечная остановка на парковке Вяйке-Ыйсмяэ;
автобусная линия номер 27 в направлении поселка Лаагри: первая остановка на парковке Вяйке-Ыйсмяэ (на стоянке Вяйке-Ыйсмяэ);
автобусная линия номер 36 в направлении Вяйке-Ыйсмяэ: Акадеэмия теэ, Ярвеотса теэ, перекресток с круговым движением Ыйсмяэ теэ и Ярвеотса теэ, Ыйсмяэ теэ; временная остановка на Ярвеотса теэ до перекрестка с круговым движением Ыйсмяэ теэ и Ярвеотса теэ;
автобусная линия номер 36 в направлении Виру: Ыйсмяэ теэ, перекресток с круговым движением Ыйсмяэ теэ и Ярвеотса теэ, Ярвеотса теэ, Акадеэмия теэ; временная остановка на Ярвеотса теэ после перекрестка с круговым движением Ыйсмяэ теэ и Ярвеотса теэ;
автобусная линия номер 61 в направлении Котермаа: Эхитаяте теэ, Ыйсмяэ теэ, перекресток с круговым движением Ыйсмяэ теэ и Ярвеотса теэ, Ярвеотса теэ, ул. Астангу, Котермаа, Мооналао; временная остановка на Ярвеотса теэ после перекрестка с круговым движением Ыйсмяэ теэ и Ярвеотса теэ; конечная остановка ”Мооналао” (на ул. Котермаа);
автобусная линия номер 61 в направлении больницы Ярве: первая остановка ”Мооналао” (на ул. Котермаа); ул. Астангу, Ярвеотса теэ, перекресток с круговым движением Ыйсмяэ теэ и Ярвеотса теэ, Эхитаяте теэ; временная остановка на Ярвеотса теэ до перекрестка с круговым движением Ыйсмяэ теэ и Ярвеотса теэ;
автобусная линия номер 62 в направлении Мяэкюла: Ыйсмяэ теэ, перекресток с круговым движением Ыйсмяэ теэ и Ярвеотса теэ, ул. Астангу, Котермаа, Мооналао; временная остановка на Ярвеотса теэ после перекрестка с круговым движением Ыйсмяэ теэ и Ярвеотса теэ; конечная остановка ”Мооналао” (на ул. Котермаа);
автобусная линия номер 62 в направлении Вяйке-Ыйсмяэ: первая остановка ”Мооналао” (на ул. Котермаа); ул. Астангу, Ярвеотса теэ, перекресток с круговым движением Ыйсмяэ теэ и Ярвеотса теэ, Ыйсмяэ теэ; временная остановка на Ярвеотса теэ до перекрестка с круговым движением Ыйсмяэ теэ и Ярвеотса теэ.
Организатор соревнований обеспечивает обслуживание района Харкуярве между Оя теэ и Ыйсмяэ теэ временным автобусным маршрутом.
NB! Направленные в объезд автобусы будут обслуживать пассажиров по свободному графику и в зависимости от трассы соревнований могут наблюдаться нарушения в движении всех линий общественного транспорта Таллинна. Организаторы просят учитывать, что прогулка до автобусной остановки может занять гораздо больше времени, и приносят извинения за неудобства.
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