Внимание! Силы обороны созывают дополнительно 1500 резервистов

Учения продлятся до конца недели.

Резервисты 23-го пехотного батальона обязаны явиться в походный центр Академии Сил обороны по адресу Раатусе 110, Тарту.

Вчера на дополнительные учения ”Игла 2019” (”Okas 2019”) были призваны 823 резервиста 61-го батальона службы тыла. Всего в настоящее время на учения призвано более 2200 резервистов.

Дополнительные учебные сборы ”Okas 2019” проводятся для проверки готовности подразделения. В ходе сборов проверяется, как функционирует цепочка исполнения приказа, начиная с принятия решения Правительством Эстонской Республики и заканчивая сбором резервистов структуры быстрого реагирования.

Сборы носят учебный характер, непосредственной угрозы для безопасности Эстонии нет.

Задачей Сил обороны является обеспечить готовность государства к любым ситуациям, в том числе к таким, вероятность которых достаточно мала. Силы обороны должны быть готовы защищать Эстонию, что и отрабатывается в ходе учений.

Эстонская модель государственной обороны, основанная на армейском резерве, доказала свою жизнеспособность и эффективность в качестве средства сдерживания. Безопасность не возникает сама по себе, поэтому Эстония и в мирное время должна регулярно проводить учения, чтобы поддерживать и повышать способность резервных структур к быстрому реагированию.

Силы обороны регулярно призывают резервистов и на более и менее масштабные учения, такие, как ”Siil” и ”Кеvadtorm”, со сроком предварительного извещения в 120 дней.