20.11.2020, 07:23

Внимание! Сегодня водителей просят соблюдать осторожность

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Lumised teeolud 19.10.2020
Foto: Andres Putting

Рано утром в пятницу в Северной Эстонии шел мокрый снег, а температура воздуха и дорожного покрытия была около ноля градусов, в связи с чем Департамент шоссейных дорог просит водителей учитывать, что дороги могут быть скользкими.

По прогнозам, в пятницу в Эстонии будет пасмурная с прояснениями погода. В первую половину дня в западной и северной части страны возможны снег и мокрый снег, днем осадки распространятся и на центральную часть Эстонии. Температура воздуха и дорожного покрытия повысится до плюсовой днем, передает RusERR.

С пятницы на дорогах Эстонии отменена максимально разрешенная скорость в 110 км/час.

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