Внимание! Сегодня водителей просят соблюдать осторожность

По прогнозам, в пятницу в Эстонии будет пасмурная с прояснениями погода. В первую половину дня в западной и северной части страны возможны снег и мокрый снег, днем осадки распространятся и на центральную часть Эстонии. Температура воздуха и дорожного покрытия повысится до плюсовой днем, передает RusERR.

С пятницы на дорогах Эстонии отменена максимально разрешенная скорость в 110 км/час.