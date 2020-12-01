Внимание! С сегодняшнего дня зимние шины обязательны

В ведомстве не рекомендуют приобретать старые покрышки и просят внимательно отнестись к покупке новой резины, передает RusERR со ссылкой на радионовости ERR.

На шипованных покрышках в Эстонии разрешено ездить с 15 октября по 31 марта, а на нешипованной зимней резине — круглый год.

Во вторник рано утром дорожное покрытие основных и крупных вспомогательных шоссе Эстонии было преимущественно влажным или мокрым от соли. Температуры дорожной поверхности оставались минусовыми, поэтому мокрые участки пути местами могут быть скользкими.

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