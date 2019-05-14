Внимание: с 22 мая в расписание поездов в направлении Аэгвийду, Раквере и Нарвы внесены изменения

Ввиду проведения ремонтных работ на участке железной дороги Пюсси-Кохтла с 22 мая вносятся изменения в расписание движения поездов, следующих в Нарву и Раквере. Изменения вводятся также в расписание движения для некоторых рейсов в направлении Аэгвийду и на один рейс в направлении Пяэскюла.
В дополнение к ремонтным работам на участке железной дороги Тапа — Кадрина 22 мая будет начат ремонт на участке Пюсси - Кохтла. Поскольку работы будут проводиться с вечера до утра и должны вестись в течение достаточного времени, вечерний поезд по маршруту Таллинн — Нарва будет отправляться на час раньше. По этой же причине поезд Таллинн — Аэгвийду, отправлявшийся до сего времени в 17:14, будет отправляться на 15 минут раньше. Вечерний поезд Нарва — Таллинн временно не будет останавливаться в Пюсси, т.к. на этой станции два состава останавливаться одновременно не смогут.
Небольшие изменения во времени отправления вводятся также на двух вечерних рейсах Таллинн — Аэгвийду, на одном рейсе Таллинн — Раквере и одном рейсе Пяэскюла — Таллинн. По-прежнему часть рейсов на маршруте Таллинн — Раквере будет обслуживаться подменными автобусами на участке Тапа — Раквере. Следует также обратить внимание на то, что на Балтийском вокзале изменятся также пути отправления некоторых поездов.
Измененное расписание движения опубликовано на домашней странице Elron (www.elron.ee) и на информационных стендах, установленных на остановках; необходимые сведения о движении поездов можно также получить по круглосуточному бесплатному справочному телефону 616 0245.
Акционерное общество Eesti Liinirongid AS является государственным предприятием, действующим под торговым знаком Elron , которое оказывает быстрые, удобные, безопасные и экологичные услуги общественного транспорта посредством электро- и дизельных поездов на всех железнодорожных маршрутах Эстонии. В 2018 году поездами Elron было перевезено 7,6 миллиона пассажиров.