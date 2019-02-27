Внимание! С 1 марта меняется расписание движения автобусов

С новыми расписаниями можно ознакомиться на сайте: https://transport.tallinn.ee/.

В связи с пополнением парка автобусов расписания за счет сокращения интервалов движения меняются на линиях 45, 53, 56, 67 и 68. Расписания автобусов линий 12 и 13 меняются для большей надежности соблюдения графика, на линиях 47 и 63 — по пожеланиям пассажиров меняются графики движения в рабочие дни, на линии 67 меняется воскресное расписание, а изменения на линии 68 связаны с тем, что автобусы этой линии теперь будут в ходу и по воскресеньям.