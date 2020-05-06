Внимание! Отказ от сдачи госэкзаменов следует подтвердить до 11 мая
Не желающие сдавать государственные экзамены гимназисты должны сообщить о своем отказе фонду Innove не позднее 11 мая.
Не желающие сдавать государственные экзамены гимназисты должны сообщить о своем отказе фонду Innove не позднее 11 мая.
Сдача государственных экзаменов по решению правительства не является обязательным условием для окончания средней школы этой весной. Однако абитуриенты должны учитывать, что при поступлении на некоторые специальности в эстонских вузах результаты госэкзаменов все же могут потребоваться, пишет RusERR со ссылкой на пресс-службу Innove.
Если учащийся не хочет сдавать этой весной один или несколько госэкзаменов, он должен сообщить о своем желании отменить сдачу экзамена по электронной почте по адресу innove@innove.ee к 11 мая. В электронном письме необходимо указать свои имя и фамилию, персональный код и предмет (предметы), от экзаменов по которым он отказывается.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
«Простите, женщины, но я — натуралка», - Клишина
Заслуженная артистка РФ избила дочь за то, что та мешала выпивать
В США обеспокоены негативным влиянием COVID на организм детей
Отрезала голову дочери: Подробности жуткого убийства в Харькове