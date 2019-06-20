Внимание, одинокие дамы! В эстонских деревнях — много кавалеров, а вот невест — дефицит

Для примера возьмем деревню Хёбринги в Ноароотси. Деревня эта — 4 200 га, там всего восемь жителей, из них — лишь одна женщина.

У пыльного шоссе за забором триммером косит траву мужчина. Зовут его Вяйно Тсарентс. У него имеется 16 быков, пару сотен баранов. Они щиплют траву на пастбище.

”я тут 51 год живу, а невесты так и не сыскал”, — поведал он первым делом, как узнал, о чем пишет журналист.

”Да, тут, в деревне, женщин очень мало”, — согласился он со статистикой.

”Да, вот так вот. Порой на лето приезжают, соседка вот есть, 60 ей. Но…”.

”А тут в деревне всегда не было женщин, или же они просто уехали?” — поинтересовался журналист.

”Уехали”, — ответил Вяйно.

”Быть может, дело в том, что у меня была старая мама, я должен был ухаживать”, — рассуждает Вяйно: у него просто не было времени. ”Вот моему брату повезло: после армии он нашел свою и уехал жить в Пюркси”.

”Откуда-то издалека или местную?”

”Она с островов”.

”Быть может, женщины опасаются сельских работ?”

”Вот не знаю. Это зависит. Есть тут одна в районе 60, работает на тракторе, помогает сыну со скотом”.

”У вас у самого нет мыслей уехать из деревни?”

”Нет, мне нравится в деревне, в том-то и дело”.

Судьба как у Вяйно — еще у десятков тысяч мужчин. Если рассматривать все возрастные группы, то в Эстонии женщин больше, чем мужчин. Но если рассматривать формальный возраст создания семьи — то все иначе.

Это различие важно с точки зрения демографии. Самый наибольший прирост населения — из группы 24-34-летних.