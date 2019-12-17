Внимание, объявлено штормовое предупреждение! Как подготовиться к завтрашнему шторму

Государственная метеослужба и центр погоды Департамента шоссейных дорог предупреждают о завтрашнем шторме. Ветер будет настолько сильный, что могут быть перебои в работе электричества, паромного сообщения, а также могут быть повалены деревья. По данным метеослужбы, завтра днем резко усилится южный и юго-западный ветер, к вечеру развернется к западному и северо-западному 12-17, порывами до 25, на островах и побережье до 30 м/с.
В связи с этим Спасательный департамент разработал рекомендации того, как подготовиться к шторму и что нужно делать во время сильного ветра.
Перед штормом:
Соберите со двора все предметы, которые ветер может поднять.
Запаркуйте машину под крышу или в гараж.
Запаситесь едой и водой на случай отключения электричества.
Заправьте в машину полный бак топлива.
Во время шторма:
Оставайтесь в помещении.
Не ездите на машине. Если поездка все же необходима, то выберите подходящую скорость и следите за тем, чтобы деревья не упали перед вами на дорогу.
Держитесь подальше от упавших линий электропередач. Сообщите о них в службу Elektrilevi по номеру 1343. Если вы стали свидетелем или сами попали в опасную для жизни ситуацию, позвоните в Центр тревоги по номеру 112.
Если пропадет электричество:
Сообщите об этом в фирму, которая вам его поставляет.
При отключении электричества используйте лучше карманные лампы на батарейках, чем свечи.
Следите за изменениями погоды и информацией, например, по радио в машине или по радио на батарейках.
Поинтересуйтесь все ли в порядке с вашими близкими и пожилыми родственниками.
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