Внимание, объявлено штормовое предупреждение! Как подготовиться к шторму

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Государственная метеослужба и центр погоды Департамента шоссейных дорог предупреждают о завтрашнем шторме. Ветер будет настолько сильный, что могут быть перебои в работе электричества, паромного сообщения, а также могут быть повалены деревья. По данным метеослужбы, завтра днем резко усилится южный и юго-западный ветер, к вечеру развернется к западному и северо-западному 12-17, порывами до 25, на островах и побережье до 30 м/с.