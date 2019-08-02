Внимание! На выходных в Таллинне и Харьюмаа изменятся маршруты общественного транспорта(3)
Во время соревнований Таллинского триатлона обширные изменения в организации движения затронут не только город, но и Харьюский уезд, сообщает Раэпресс.
Во время соревнований Таллинского триатлона обширные изменения в организации движения затронут не только город, но и Харьюский уезд, сообщает Раэпресс.
В субботу, 3 августа, пройдут основные соревнования, а 4 августа в программе сокращенный триатлон 4:18:4. Со схемами изменений можно ознакомиться на сайте https://trismile.ee/liiklus. Во время соревнований информацию о ситуации в Таллинне можно будет получить также по телефону 51 51 172 и в Харкуской волости Харьюского уезда — по телефону 53 00 1707 .
В субботу, 3 августа, и в воскресенье, 4 августа, в связи с проведением в Таллинне соревнований по триатлону автобусы линий 73, 21, 21B, 41, 41B, 3, 59, 40, 59, 33 и 72 направляются в объезд, что может вызвать отклонения от расписания и увеличение времени на проезд.
В субботу, 3 августа, с начала и до конца рабочего дня и 4 августа с 10 до 13 часов:
· автобусы линии 73 пойдут от центра города в объезд по Пярнускому шоссе, бульвару Эстония, Театральной площади, бульвару Эстония, площади Вабадузе, бульвару Каарли, Тоомпуйестеэ, улицам Раннамяэ, Сууртюки, бульвару Пыхья, улицам Соо, Тёэстузе, Эрика, Копли, Тёстузе с остановками на Театральной площади — остановка Эстония, на площади Вабадузе — на одноименнолй остановке, на улице Соо — на временной остановке после перекрестка с бульваром Пыхья, на улице Копли — на временной остановке до перекрестка с улицей Ситси.
· автобусы линии 73 к центру города пойдут в объезд по улицам Тёэстузе, Нийне, бульвару Пыхья, улицам Сууртюки и Раннамяэ, Тоомпуйестеэ, площади Вабадузе, Пярнускому шоссе с остановками на улице Тёэстузе — на остановке Вольта, на улице Нийне — на остановке бульвар Пыхья, и площади Вабадузе — на одноименной остановке автобусов линий 9, 11, 16, 48.
В субботу, 3 августа, с 11 часов до конца рабочего дня и в воскресенье, 4 августа, с 10 до 13 часов:
· автобусы линий 21 и 21B в сторону Какумяэ пойдут в объезд по улице Раннамяэ, Тоомпуйестеэ, улице Техника и Палдискому шоссе с остановкой Адамсони на Тоомпуйестеэ;
· автобусы линий 41 и 41B в сторону Какумяэ пойдут в объезд по улице Раннамяэ, Тоомпуйестеэ, улице Техника и Палдискому шоссе;
· автобусы линии 3 в сторону Веэренни пойдут в объезд по бульвару Пыхья, улицам Сууртюки и Раннамяэ, Тоомпуйестеэ, бульвару Каарли, площади Вабадузе, бульвару Эстония и Тетральной площади.
· автобусы линии 3 в сторону Рандла пойдут в объезд по Нарвскому шоссе, Пярнускому шоссе, площади Вабадузе, бульвару Каарли, Тоомпуйестеэ, улицам Раннамяэ и Сууртюки, бульвару Пыхья, улицам Соо, Тёэстузе, Эрика, Копли, Ситси с временной остановкой на улице Соо после перекрестка с бульваром Пыхья;
· автобусы линии 59 в сторону Пикакари пойдут в объезд по улицам Ристику, Копли, Пальясааре с остановкой на улице Копли до перекрестка с улицей Ситси.
В субботу, 3 августа, с начала рабочего дня общественного транспорта и до 17.30 и в воскресенье, 4 августа, с 10 до 13 часов автобусы линии 40 будут направлены в объезд по улицам Рандла и Пухангу с временной остановкой на улице Пухангу после перекрестка с улицей Рандла.
В воскресенье, 4 августа, с 10 до 13 часов автобусы линий 33 и 72 пойдут в объезд по улицам Сыле, Лыйме, Копли, Сыле с временной остановкой на улице Сыле после перекрестка с улицей Копли.
Пассажирам приносятся извинения за причиняемые неудобства!
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