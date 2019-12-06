Внимание! На Пярнуском шоссе в Лаагри начинается период больших пробок

Движение в обоих направлениях будет осуществляться только по одной полосе. В часы пик (7.30-9.00 и 15.30-18.30 ) светофоры на перекрестке улицы Сельяку и Пярну мнт будут работать в режиме мигающего желтого, а за дорожным движением будут следить регулировщики.

Транспортный департамент просит по возможности выбирать альтернативные маршруты, например, Мяннику теэ и Таллиннскую окружную дорогу.

В ходе первого этапа работ (с 6 по 11 декабря) будет закрыт проезд на Пярну мнт с Ванасилла и Нылваку. Объезд осуществляется по улице Сельяку. Автобусная остановка Nõlvaku временно переместится на разделительную полосу.

В ходе первого этапа работ (с 12 по 18 декабря) на реке Пяэскюла будет закрыто направление из города. На направлении в город будет обеспечено решение 1+1. Для того, чтобы попасть в Харку и центр Лаагри, необходимо будет повернуть направо на перекресте Сельяку и Пярну мнт.