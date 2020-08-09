Внимание! На этих паромах Таллинн — Хельсинки могли быть люди с коронавирусом. Если вы путешествовали, сделайте тест

В пятницу Департамент здоровья объявил, что в Нехату (Пярнумаа) состоялась вечеринка, организованная финнами, с участием двух гостей, у которых через несколько дней был диагностирован коронавирус. Присутствовавших на вечеринке финнов попросили соблюдать карантин.

С 31 июля по 2 августа на вечеринке в Нехату присутствовало 83 человека, большинство из которых вернулись в Финляндию.

22 человека обнаружили у себя симптомы коронавируса, но их тесты пока отрицательные. Департамент здоровья Финляндии отслеживает ситуацию и постоянно сообщает вновь поступившую информацию.

Сегодня THL опубликовал список рейсов, на которых люди, контактировавшие с заболевшими, вернулись на свою родину, попросив всех, кто путешествовал в этих поездках, сделать тест на коронавирус.

1 августа, суббота

Tallink Silja, 16:30

2 августа, воскресенье

Eckerö Line, 12:00

Viking Line, 12:30

Tallink Silja 13:30

Finbo Cargo 15:15

Viking Line 15:30

Eckerö Line 18:30

Tallink Silja 19:30

Viking Line 20:30

3 августа, понедельник

Eckerö Line 12:00

Finbo Cargo 15:15

Viking Line 17:00

Eckerö Line 18:30

4 августа, вторник

Viking Line 17:00

5 августа, среда

Finbo Cargo 15:15

Tallink Silja 19:30

6 августа, четверг

Finbo Cargo 15:15

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, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!