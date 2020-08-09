Внимание! На этих паромах Таллинн — Хельсинки могли быть люди с коронавирусом. Если вы путешествовали, сделайте тест

В пятницу Департамент здоровья объявил, что в Нехату (Пярнумаа) состоялась вечеринка, организованная финнами, с участием двух гостей, у которых через несколько дней был диагностирован коронавирус. Присутствовавших на вечеринке финнов попросили соблюдать карантин.
С 31 июля по 2 августа на вечеринке в Нехату присутствовало 83 человека, большинство из которых вернулись в Финляндию.
22 человека обнаружили у себя симптомы коронавируса, но их тесты пока отрицательные. Департамент здоровья Финляндии отслеживает ситуацию и постоянно сообщает вновь поступившую информацию.
Сегодня THL опубликовал список рейсов, на которых люди, контактировавшие с заболевшими, вернулись на свою родину, попросив всех, кто путешествовал в этих поездках, сделать тест на коронавирус.
1 августа, суббота
Tallink Silja, 16:30
2 августа, воскресенье
Eckerö Line, 12:00
Viking Line, 12:30
Tallink Silja 13:30
Finbo Cargo 15:15
Viking Line 15:30
Eckerö Line 18:30
Tallink Silja 19:30
Viking Line 20:30
3 августа, понедельник
Eckerö Line 12:00
Finbo Cargo 15:15
Viking Line 17:00
Eckerö Line 18:30
4 августа, вторник
Viking Line 17:00
5 августа, среда
Finbo Cargo 15:15
Tallink Silja 19:30
6 августа, четверг
Finbo Cargo 15:15
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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