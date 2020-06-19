Внимание! На берегу Чудского озера замечены сине-зеленые водоросли

Инспекторы департамента взяли пробы воды, а до тех пор, пока не появятся результаты, департамент просит людей избегать купания в местах, где на поверхности воды заметна зеленая биомасса, пишет RusERR.

Купание в цветущем водоеме не рекомендовано людям с аллергией, детям, пожилым людям. Особенно опасны водоросли для животных. У чувствительных людей сине-зеленые водоросли могут вызвать симптомы отравления, возможны покраснение глаз и кожи, плохое самочувствие и насморк. П