Внимание! МуПо начинает патрулировать парковки у торговых центров

МуПо просит водителей следовать правилам парковки и в случае отсутствия свободных мест проехать дальше и припарковаться там, где они есть.

Самыми грубыми нарушениями будет считаться парковка на местах для инвалидов, электромобилей, на пешеходной зоне, парковка поперек, перекрытие въездов и т. д.

Полиция напоминает, что на парковках, если не установлено обратное, действует правило правой руки. Кроме того, в нынешних условиях стоить хорошо подумать, нужно ли вообще ехать в торговый центр. Об этом сегодня сказала и вирусолог Ирья Лутсар, которая отметила, что в этом году от физеческих покупок к празднику лучше отказаться.