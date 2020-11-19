19.11.2020, 10:26
Внимание! Мошенники рассылают письма от имени Таллиннского университета
Компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации CERT-EE предупреждает о мошеннических письмах, рассылаемых якобы от имени представителей Таллиннского университета (TLÜ).
По данным группы, к письму приложен файл под названием "PAKKUMISE TAOTLUS 18-11-2020.ppt".
Открывать его ни в коем случае нельзя, поскольку при его запуске в компьютер пользователя будет установлено вредоносное программное обеспечение.
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