Внимание! Мошенники рассылают письма от имени Таллиннского университета

По данным группы, к письму приложен файл под названием "PAKKUMISE TAOTLUS 18-11-2020.ppt".

Открывать его ни в коем случае нельзя, поскольку при его запуске в компьютер пользователя будет установлено вредоносное программное обеспечение.

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