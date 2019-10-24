Внимание! Контроль газового оборудования в жилых домах стал обязательным

Теперь контроль газового оборудования нужно будет делать при его первом вводе в эксплуатацию, а затем в обязательном порядке повторять каждые четыре года. Кроме того, будет проверяться достаточность вентиляции в помещениях с таким оборудованием, пишет rus.err.ee.

Ответственность за техническую исправность и безопасность оборудования несет его владелец.

Новые требования вступят в силу не позднее начала ноября 2019 года.