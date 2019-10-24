24.10.2019, 09:27

Внимание! Контроль газового оборудования в жилых домах стал обязательным

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rus.delfi.ee
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Erika 6 Tallinn
Erika 6 TallinnFoto: Andres Putting

Владельцев газового оборудования в жилых домах обязали раз в четыре года проводить его проверку специалистами: соответствующие требования включены в новую редакцию регулирующего эксплуатацию газового оборудования постановления, подписанного министром экономики и коммуникаций.

Теперь контроль газового оборудования нужно будет делать при его первом вводе в эксплуатацию, а затем в обязательном порядке повторять каждые четыре года. Кроме того, будет проверяться достаточность вентиляции в помещениях с таким оборудованием, пишет rus.err.ee.

Ответственность за техническую исправность и безопасность оборудования несет его владелец.

Новые требования вступят в силу не позднее начала ноября 2019 года.

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