Внимание! Контроль газового оборудования в жилых домах стал обязательным

Владельцев газового оборудования в жилых домах обязали раз в четыре года проводить его проверку специалистами: соответствующие требования включены в новую редакцию регулирующего эксплуатацию газового оборудования постановления, подписанного министром экономики и коммуникаций.
Теперь контроль газового оборудования нужно будет делать при его первом вводе в эксплуатацию, а затем в обязательном порядке повторять каждые четыре года. Кроме того, будет проверяться достаточность вентиляции в помещениях с таким оборудованием, пишет rus.err.ee.
Ответственность за техническую исправность и безопасность оборудования несет его владелец.
Новые требования вступят в силу не позднее начала ноября 2019 года.
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