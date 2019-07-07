ВНИМАНИЕ! Команде Кристофера Нолана срочно нужны ассистенты для работы на съемках на Лаагна теэ

Задача ассистентов: заботиться о благополучии съемочной группы и местных жителей.

Первая часть съемок пройдет с 10 по 14 июля, вторая — с 17 по 21 июля. Зарплата ассистента составляет 4,33 евро в час нетто, что, например, при 15-часовом рабочем дне составит 64,95 евро.

Для выдвижения своей кандидатуры следует заполнить анкету. С кандидатами, которые будут выбраны, свяжутся 9 июля.