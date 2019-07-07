07.07.2019, 16:00
ВНИМАНИЕ! Команде Кристофера Нолана срочно нужны ассистенты для работы на съемках на Лаагна теэ(15)
Allfilm ищет для начинающихся на следующей неделе съемок фильма на Лаагна теэ производственных ассистентов.
Allfilm ищет для начинающихся на следующей неделе съемок фильма на Лаагна теэ производственных ассистентов.
Задача ассистентов: заботиться о благополучии съемочной группы и местных жителей.
Первая часть съемок пройдет с 10 по 14 июля, вторая — с 17 по 21 июля. Зарплата ассистента составляет 4,33 евро в час нетто, что, например, при 15-часовом рабочем дне составит 64,95 евро.
Для выдвижения своей кандидатуры следует заполнить анкету. С кандидатами, которые будут выбраны, свяжутся 9 июля.
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