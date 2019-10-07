Внимание: какие ошибки могут помешать получить бесплатную электронную визу в Санкт-Петербург

При заполнении визовой анкеты некоторые путают поля для имени и фамилии, либо пишут их неправильно. Такие ошибки могут послужить причиной отказа во въезде.

"В эстонских именах и фамилиях очень много специальных букв, например, ä,ö или š. Поэтому надо тщательно следить за тем, как заполнять ходатайство. В паспорте под фотографией есть специальная так называемая машиночитаемая строка. Имя в ходатайство надо вписать так, как там указано", — отметил член правления Lux Express Райт Реммель.

Пошаговую инструкцию по оформлению бесплатной электронной визы можно найти здесь.

Практика бесплатной выдачи электронных виз будет применяться, скорее всего, до 2021 года, после чего за комфортное нововведение придется платить.