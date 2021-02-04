Внимание, геймеры! В Эстонии пройдет первый национальный чемпионат по Counter-Strike: Global Offensive

Участие в чемпионате — бесплатное! ”Киберспорт должен быть доступен каждому. Поэтому мы не планируем брать взносы за участие в наших турнирах”, — отметил президент федерации Иван Дмитриев.

Кроме этого, стоит также отметить, что все участники чемпионата будут разделены по 4-ым регионам: Север, Юг, Запад и Восток. В финал пройдут по две лучших команды из каждого региона. Такой формат создаст равные условия и возможности для всех участников и поможет развивать киберспорт во всей стране.

Команда-победитель получит право участвовать в официальном чемпионате мира, который ежегодно проводит международная киберспортивная федерация IeSF. Отдельные номинации также подготовлены для ”лучшего игрока” и ”лучшей молодой команды” чемпионата. Победители номинаций получат в награду медали, дипломы и переходящий кубок с гравировкой команды победителя.

”Чемпионат Эстонии станет первым киберспортивным мероприятием, с применением национальной рейтинговой системы, разработанной на платформе passport.gg. Национальный рейтинг позволит объединить и мотивировать эстонских геймеров достигать новых результатов, заявить о себе и даст отличный толчок для развития профессиональной карьеры.” — рассказывает Игнат Бобрович, генеральный секретарь Эстонской Федерации Киберспорта.

Подробности и регистрация на чемпионат доступна на сайте федерации e-sports.ee.

Это уже не первое мероприятие, который проводит Эстонская Федерация Киберспорта. В январе завершился турнир по Pubg mobile, а также состоялся образовательный ивент на тему кибербезопасности, при поддержке Startup Estonia, RedBull и Мультимедийный хаб OBJEKT.

Как было заявлено на пресс конференции, которая проходила в декабре прошлого года, Эстонская Федерация Киберспорта будет активно работать над развитием киберспорта и киберспортивного сообщества в Эстонии.

Основная миссия Эстонской Федерации Киберспорта — создание здоровой экосистемы киберспорта в стране. Дать возможность каждому игроку построить карьеру, стать профессиональным спортсменом и достигать успеха на международных и мировых соревнованиях.